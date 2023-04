Un incidente stradale si è verificato stamattina nel territorio di Fasano, in contrada Pezze Vicine. Una autovettura Alfa 146, per cause in corso di accertamento, è finita fuori strada e si è capovolta. I due occupanti sono rimasti feriti e si è reso necessario il loro ricovero in ospedale. Sul posto i vigilid el fuoco e il eprsonale del 118, oltre alla polizia locale.