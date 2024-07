Incidente nel rione Casale – Coinvolte due moto ed un’auto. Quattro feriti

Un incidente stradale si è verificato nel pomeirggio nel rione Casale, in via Brin. Sono rimaste coinvolte due moto ed un’autovettura. Quattro le persone ferite. Si tratta dei ragazzi che viaggiavano a bordo delle due moto, ma le loro convinzioni non sarebbero preoccupanti. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto una delle due moto sarebbe uscita dal parcheggio dello Stadio “Fanuzzi” ed avrebbe invaso la corsia, entrando in collisione con l’altra moto che proveniva da Materdomini ed era diretta in centro. Nel frattempo, dalla corsia opposta è sopraggiunta l’autovettura che ha subito danni lievi alla carrozzeria.

Sul posto sono giunte quattro ambulanze e la polizia locale a cui spetta il compito di stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto. Questo, comunque, è l’ennesimo incidente che si verifica in via Brin. Si tratta di un’arteria particolarmente frequentata durante la stagione estiva in qaunto proprio da lì si raggiunge il litorale nord della città. Un motivo in più perché l’Amministrazione Comunale predisponga l’installazione di bande di rallentamento della velocità.