INCIDENTE SAN PIETRO V.CO – E’ MORTO UN ALTRO RAGAZZO. AVEVA 20 ANNI

Si aggrava il bilancio del terribile incidente verificatosi venerdì sera sulla statale 16, nel tratto che collega Brindisi a San Pietro Vernotico. Dopo la morte del 18enne di San Pietro Luigi Marangio e del 32enne ghanese Augustine Kona, non ce l’ha fatta neanche Alessandro Gabriele Elia, di 20 anni, sempre di San Pietro. Era ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce dove era stato sottoposto ad un delicato intervento alla testa per le ferite riportate nell’incidente. le sue condizioni si sono ulteriormente aggravata in mattinata e stasera si è materializzata la tragedia. Un diciottenne, anche lui di San Pietro, è ricoverato, invece, nel reparto di rianimazione del “Perrino” di Brindisi dove le sue condizioni vengono dichiarate gravi ma stabili. Marangio, Elia ed il diciottenne viaggiavano a bordo della Ford Fiesta che si è scontrata frontalmente con la Ford Focus condotta da l giovane ghanese (sposato e residente a Brindisi).