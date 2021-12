Una mancata precedenza è alla base di un incidente stradale verificatosi a Mesagne in via Murri, nei pressi del centro commerciale Auchan. Sono rimaste coinvolte una Seat Altea ed una >Fiat Panda. Feriti i quattro occupanti delle due autovetture (uno dei feriti, una volta giunto in ospedale al Perrino, è risultato positivo al covid).

Sul posto le ambulanze del 118 e la polizia locale di Mesagne.