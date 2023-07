Un incidente stradale si è verificato stamane, poco dopo le ore 9, a Torre Canne. Per cause in corso di accertamento, un’auto è uscita fuoristrada e la conducente è rimasta incastrata tra le lamiere. Si è reso necessario il tempestivo intervento dei vigilid el fuoco per liberarla e per consetnire al personale del 118 di soccorrerla. Sul posto gli agenti della polizia locale di Fasano.