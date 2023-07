INCIDENTE STRADALE AD OSTUNI. 17ENNE IN RIANIMAZIONE

Grave incidente nella tarda serata di giovedì ad Ostuni. Dopo un violento scontro con un furgone, è ricoverato nel reparto di rianimazione del Perrino di Brindisi, uno studente di 17 anni della Città Bianca. Il sinistro si è verificato nei pressi della rotatoria per il cimitero, lungo la provinciale che collega Ostuni a Villanova.

Sul posto per i rilievi i carabinieri che hanno acquisito i primi elementi per ricostruire l’accaduto. Forze dell’ordine che hanno già raccolto testimonianze per far luce sul grave incidente. Il sinistro è avvenuto in un luogo che già in passato è stato teatro di gravi scontri, anche coinvolgendo moto o scooter come in questa circostanza.

A quanto si apprende il ragazzo si trovava con altri suoi amici, che viaggiavano a breve distanza.