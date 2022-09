INCIDENTE STRADALE AD OSTUNI – MUORE UNA DONNA 64enne

Per cause ancora al vaglio della Polizia Locale del comando di Ostuni, un’automobilista ha investito una donnadi 64 anni in via Nino Sansone, a pochi passi dall’area mercatale di Ostuni.

La donna dopo l’impatto è stata subito soccorsa dai sanitari del 118 che l’hanno trasportata al “Perrino” di Brindisi, dove è deceduta nella tarda serata.

Sul posto i vigili della Polizia Locale per i rilievi e gli agenti del locale Commissariato. L’arteria è stata interrotta per diverso tempo per consentire i rilievi del sinistro.

(fonte Ostuni Notizie)