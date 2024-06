Giornata particolarmente impegnativa per i vigili del fuoco, per il personale del 118 e per le forze dell’ordine. Un incidente stradale si è verificato, poco dopo le 19.30, sulla superstrada Brindisi-Lecce, nei pressi di Torchiarolo. E’ rimasta coinvolta solo una autovettura Ford Fiesta che è uscita fuori strada per cause in corso di accertamento.