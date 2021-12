INCIDENTE STRADALE – COINVOLTA 27ENNE RISULTATA POSITIVA AL TEST DELL’ALCOL

Fasano. Rimane coinvolta in un sinistro stradale e gli accertamenti rilevano un tasso alcolemico superiore al limite consentito, denunciata.

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Fasano, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà una 27enne del luogo per guida sotto l’influenza dell’alcol. La donna, a seguito di un sinistro stradale in cui è rimasta coinvolta alcuni giorni fa lungo la S.S. 16, alla guida dell’autovettura di un familiare, trasportata presso l’ospedale di Brindisi per via delle lievi lesioni riportate, è stata sottoposta agli accertamenti ematochimici risultando positiva all’assunzione di alcool. Il documento di guida è stato ritirato e il veicolo sottoposto a fermo amministrativo.