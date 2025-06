Il consigliere regionale del PD Maurizio Bruno è rimasto coinvolto in un incidente stradale verificatosi sulòla strada provinciale che collega Francavilla Fontana ad Ostuni. Bruno si era recato in visita alla salma del brigadiere dei Carabinieri Carlo Legrottaglie. L’auto era condotta dal suo autista quando, per cause in corso di accertamento, è uscita fuori strada e si è ribaltata. Sia il consigliere regionale che l’autista sono rimasti illesi.