Incidente stradale – E’ grave il figlio 18enne di un consigliere comunale

Versa in gravi condizioni nel reparto di rianimazione degli ospedali riuniti di Foggia un diciottenne brindisino coinvolto in un incidente stradale sull’autostrada A16. Il ragazzo stava rientrando a Brindisi da Roma insieme ai suoi genitori quando l’auto su cui viaggiavano è finita fuori strada, probabilmente per la foratura di un pneumatico. I tre sono usciti dall’auto per evitare di essere travolti, ma il ragazzo è stato centrato in pieno da un’altra autovettura che sopraggiungeva a velocità sostenuta. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi e sul posto è giunto un mezzo dell’Elisoccorso con i sanitari che lo hanno intubato prima di trasportarlo in ospedale. Ha riportato fratture multiple ed è stato ricoverato con codice rosso, anche se – a quanto pare – non corre pericoli di vita.

Il ragazzo è figlio di Pierpaolo Strippoli, un consigliere comunale di Brindisi il quale è rimasto a Foggia con la moglie in attesa di notizie più precise sulle condizioni del figlio.