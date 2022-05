Un grave incidente stradale si è verificato dopo le ore 16 in via Materdomini, ad angolo con via delle Intappiate. Una autovettura stava girando a sinistra quando è sopraggiunta una Fiat 500 che ha travolto prima l’auto station wagon e poi ha abbattuto il muro di cinta di una villetta.

Ferito il conducente della Fiat 500.