Una squadra del Comando di Brindisi dei vigili del fuoco è intervenuta in via Provinciale per Lecce, nei pressi della rotonda del cimitero, per un incidente stradale.

Una sola auto coinvolta: una Ford Focus ha attraversato la rotatoria andando ad impattare contro delle strutture fisse poste a margine della strada.

Un uomo è rimasto ferito in maniera non grave ed è stato affidato alle cure del personale del 118.