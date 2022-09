Un grave incidente stradale si è verificato in nottata nel centro abitato di Brindisi. Un 37enne, G.D.V., residente nel rione Bozzano, alla guida di uno scooter Yamaha di grossa cilindrata, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo mentre attraversava il cavalcavia De Gasperi poco dopo le 2.30. Purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto gli agenti della sezione Volanti della Polizia di Stato.