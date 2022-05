INCIDENTE STRADALE – MUORE RAGAZZO DI 21 ANNI!

Il solito incidente del sabato sera anche in provincia di Brindisi. Ma questa volta è costato la vita ad un ragazzo di 21 anni che era alla guida della sua autovettura, una Ford Fiesta, sulla strada provinciale che collega Ceglie Messapica a Villa Castelli. Per cause ancora non accertate il veicolo è uscito fuori strada, andando a finire in un dirupo. Sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale e del distaccamento di Ostuni, oltrre ai carabinieri ed al personale del 118. L’incidente si è verificato poco dopo le 5 del mattino.