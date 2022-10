Una squadra del Comando di Brindisi dei vigili del fuoco è intervenuta alle ore 13.15 sulla ss16 all’altezza dell’incrocio di Tuturano per un incidente stradale. Due le auto coinvolte: una Audi A4 e una Peugeot. Sul posto due ambulanze e la polizia locale. Nella Peugeot sono rimaste incastrate due persone (una mamma e la figlia) tratte in salvo dai vigili del fuoco.

I feriti sono stati trasportati in ospedale dal personale del 118.