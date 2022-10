Un grave incidente stradale si è verificato a Speziale, nel territorio di Fasano, in via Lecce. Una autovettura Golf Wolksvagen dapprime è andata a sbattere contro un albero e poi si è capovolta sulla sede stradale. Successivamente è sopraggiunta una Alfa Romeo Mito che è entrata in collisione con la Golf. Due i feriti, trasportati dalle ambulanze del 118 in ospedale a Brindisi. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni e la polizia locale di Fasano.