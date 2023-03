Un incidente stradale si è verificato ieri sera, poco dopo le ore 22.00, sulla strada statale che collega Brindisi a San Vito dei Normanni, nei pressi della rotatoria di Serranova. Per cause ancora non stabilite, una autovettura si è ribaltata proprio a ridosso del rondò. Il conducente è rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale di Brindisi.