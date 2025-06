Ecco la nota del Comune di Brindisi:

Incidente stradale sulla SS 613 e problemi al traffico in Città;

i cantieri sulla via provinciale San Vito lavoreranno in notturna dalle 22 di oggi.

Al fine di fornire elementi di chiarezza sulla particolare congestione del traffico verificatasi nelle ore antimeridiane di oggi, venerdì 6 giugno, in diversi luoghi della Città ed in particolare nella zona di via Provinciale San Vito, si precisa che i rallentamenti alla circolazione e i problemi al traffico sono da collegarsi all’incidente stradale verificatosi sulla Strada statale 613 e che le code hanno provocato, in ricaduta, problemi sulle Strade statali, che immettono nella Città capoluogo.

Con riferimento alla presenza di cantieri sulla via Provinciale San Vito, invece, si fa presente che le imprese per la gestione dei servizi pubblici lì operanti lavoreranno in notturna a partire dalle 22 di questa sera.