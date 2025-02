Incidente stradale. Muore 35enne. Illeso il figlio che viaggiava con lui

Un incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio in contrada Gonnella, nel territorio di Brindisi. Il 35enne Marco Albino Molfetta, di Mesagne, era alla guida di una Ford Focus quando, per cause in corso di accertamento, è uscito fuori strada. Nell’impatto ha perso la vita, mentre il figlio minorenne che viaggiava con lui è stato trasportato in ospedale, anche se le sue condizioni non destano preoccupazioni. Sul posto la polizia locale ed i vigili del fuoco che hanno usato i propri mezzi per rimettere l’auto sulla sede stradale.