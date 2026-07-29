Incidente sul lavoro – La Uil di Brindisi vicina al dolore delle famiglie. “Servono misure urgenti per le vittime e le loro famiglie”

La tragica notizia dell’incidente sul lavoro giunta in queste ore da Mesagne, dove un operaio ha perso la vita e un altro è rimasto ferito gravemente, lascia nello sconcerto e nel dolore. Siamo stanchi e indignati di dover subire continuamente notizie come questa: non si può tollerare che uscire di casa per lavorare si trasformi in una condanna a morte. È tempo che la politica, a tutti i livelli, smetta di girarsi dall’altra parte e metta d’urgenza la Sicurezza al primo posto dell’agenda pubblica.

Servono fatti immediati, non più parole. La Sicurezza nei luoghi di lavoro non può e non deve essere considerata un costo da tagliare nei bilanci aziendali ma un investimento obbligatorio sulla vita delle persone. Già in altre occasioni abbiamo indicato quella che a noi sembra essere la strada maestra: moltiplicare le verifiche nei cantieri, sbloccare subito le assunzioni negli Ispettorati del lavoro per non lasciare i controlli solo sulla carta. E prima di tutto una formazione vera, seria e costante per ogni lavoratore, in ogni ambito e settore economico.

La UIL affianca ad ogni propria proposta o attività la campagna di sensibilizzazione Zero Morti sul Lavoro proprio per mantenere alta l’attenzione dell’opinione pubblica sempre, non solo in occasione di gravi tragedie come questa, una battaglia di civiltà che il Sindacato proseguirà senza sconti ed a tutti i livelli. La Sicurezza deve diventare priorità assoluta e indiscutibile in tutti i settori produttivi ed a partire dal nostro territorio.

Alle famiglie coinvolte la vicinanza di tutta la nostra Organizzazione.

Coordinatore Provinciale UIL Brindisi

Fabrizio Caliolo