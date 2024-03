Incidente sul lavoro. Muore un brindisino 40enne

Ennesima tragedia sul lavoro nella città di Brindisi. Giuseppe Petraglia, un operaio 40enne brindisino si trovava sul tetto di un capannone interessato da lavori di manutenzione quando, per cause in corso di accertamento, è precipitato nel vuoto. A quanto pare, il solaio si sarebbe sgretolato e quindi non avrebbe retto il peso del ragazzo che è caduto da una altezza superiore ai dieci metri. A chiedere i soccorsi sono stati i suoi colleghi di lavoro, ma quando sul posto sono arrivati i sanitari del 118 per lui non c’era più nulla da fare.

Il capannone si trova nel cuore della zona industriale, in passato pare sia stato utilizzato per attività legate allo smaltimento di rifiuti.. Sul posto si sono recati anche gli agenti delle Volanti e della Squadra Mobile oltre ai funzionari dello Spesal. Va chiarita l’esatta dinamica dell’accaduto e soprattutto è necessario stabilire se i lavori in corso erano regolarmente autorizzati.

La vittima, a quanto pare, era al suo terzo giorno di lavoro.