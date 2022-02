Un incidente stradale si è verificato sulla statale 379, all’altezza dello svincolo per Pantanagianni. Per cause in corso di accertamento, una autovettura si è adagiata sul canale che costeggia la carreggiata. Il conducente è rimasto bloccato all’interno e si è reso indispensabile l’intervento dcei vigili del fuoco. Sul posto il personale del 118 e delle forze dell’ordine.