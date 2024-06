Incidente sulla litoranea di Brindisi. Muore ragazza 21enne

Un gravissimo incidente stradale con conseguenze mortali si è verificato sulla litoranea nord di Brindisi, nei pressi dell’ex stabilimento balneare Santa Lucia. Per cause in corso di accertamento, una autovettura Lancia 3 è uscita fuoristrada. Nell’impatto la conducente, una ragazza 21enne di Brindisi, ha perso la vita, mentre la passeggera (di 23 anni) ha riportato ferite non gravi. Nell’incidente non sono coinvolti altri mezzi. Sul posto sono intervenuti il personale del 118 e la polizia locale di Brindisi. Bloccata la circolazione stradale.