Una squadra dei vigilid el fuoco è intervenuta per un incidente stradale sulla strada provinciale che collega Mesagne a San Donaci. Coinvolta una autovettura che è uscita fuoristrada fermando la sua corsa contro un albero. Non si conoscono le cause dell’incidente. Il conducente è stato soccorso dal personale del 188 e condotto in ospedale a Brindisi.