Incidente stradale stamattina, poco dopo le ore 9, sulla strada che collega Mesagne a Torre Santa Susanna. Una ragazza, alla guida della sua autovettura, ha perso il controllo del mezzo ed è finita fuoristrada. E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarla dalle lamiere. Per fortuna non corre pericoli di vita. Sul posto anche il personale del 118.