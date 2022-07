Incidente stradale sulla strada provinciale che collega Ostuni a Ceglie Messapica. Una ragazza 21enne di Ceglie era alla guida di una Smart quando ha perso il controllo del veicolo e si è capovolta ripetutamente per poi finire la sua corsa al centro della carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118, ma per la ragazza non c’era più nulla da fare.