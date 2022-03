INCIDENTE SULLA OSTUNI-FASANO. UN MORTO

Incidente stradale questa sera intorno alle 19.00 sulla provinciale che collega Ostuni a Fasano nei pressi della frazione di Montalbano in territorio della Città Bianca. Per cause ancora al vaglio dei Carabinieri, un giovane è deceduto a causa dell’impatto della sua autovettura contro un albero.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco del distaccamento di Ostuni che hanno liberato il corpo del giovane per affidarlo alle cure dei sanitari, che non hanno potuto far altro che decretare il decesso.

fonte Ostuni Notizie