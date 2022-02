Un incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio sulla statale 379, nei pressi dello svincolo per la Minnuta, in direzione Bari. Sue autovetture sono entrate in collisione e, a causa dell’impatto, una Ford C Max è andata a sbattere violentemente contro il guard rail. I due conducenti sono rimasti fortunatamente illesi, ma sul posto erano già arrivate due autombulanze del 118 e le forze dell’ordine. Il traffico è rimasto bloccato per oltre un’ora.