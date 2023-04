Un incidente stradale si è verificato sulla statale 7 nei pressi dello svincolo per San Donaci, in direzione Brindisi. Sono rimaste coinvolte una Mercedes, una Ford ed un furgone Fiat Talento. A quanto pare la conducente di una delle due auto avrebbe accusato un malore provocando l’impatto tra i mezzi. Due le persone ferite che sono state trasportate in ospedale a Brindisi. Sul posto i vigilid el fuoco, la polizia locale ed il personale del 118. Disagi alla circolazione stradale.