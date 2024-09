Non corrono pericoli di vita i quattro feriti ricoverati nell’ospedale Perrino che sono rimasti coinvolti in un incidente verificatosi sulla superstrada Lecce-Brindisi, nei pressi dello svincolo per Tuturano. In un primo momento le loro condizioni erano apprarse molto gravi, ma i sanitari del nosocomio brindisino hanno stabilito che se la caveranno in qualche decina di giorni.