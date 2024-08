Un incidente stradale si è verificato poco fa in via San Giovanni Bosco, nel rione Santa Chiara. Una moto ha letteralmente speronato una autovettura che nell’impatto si è capovolta. Si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre la conducente dal veicolo e consegnarla al personale del 118. Soccorso anche il motociclista.