INCIDENTE TRA DUE MOTO IN VIALE ALDO MORO. UN FERITO GRAVE

Alle ore 13 circa si è verificato un incidente. Uno scooter guidato da un minorenne brindisino (classe 2005), stava percorrendo il cavalcavia A. De Gasperi, con direzione Centro città, quando, giunto in prossimità dell’intersezione con via Dalmazia, si spostava sulla corsia di sinistra per effettuare manovra di sorpasso, per cause ancora da accertare, tamponava un motociclo condotto da I.L., (brindisino, 64anni) che percorreva la stessa via. Il conducente del motoveicolo tamponato è stato soccorso dal 118 ed è in prognosi riservata.