Una squadra del distaccamento di Francavilla Fontana è intervenuta alle ore 11 a Francavilla, sulla strada provinciale 50 per Villa Castelli per un incidente stradale. Coinvolta una autovettura con una persona incastrata all’interno. L’intervento dei vigili del fuoco è servito a trarla in salvo.

Sul posto il 118 e la polizia locale.