Alle prime luci dell’alba sulla statale 7, nei pressi di Grottaglie e in direzione Brindisi si è verificato un grave incidente stradale che ha visto coinvolti un TIR ed una ambulanza. Feriti i due occupanti di quest’ultima, di cui uno versa in condizioni gravissime. Per fortuna in quel momento l’ambulanza non trasportava feriti a bordo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per estrrarre i feriti dalle lamiere e per bonificare l’area.