Firmato questo pomeriggio in Prefettura il nuovo protocollo tra la Prefettura, le varie forze dell’Ordine, Procura della, Repubblica, Polizia locale e Asl al fine di velocizzare gli accertamenti in caso di incidenti stradali causati anche dall’utilizzo di sostanze stupefacenti e alcoliche. E’ stata anche l’occasione per dire ai giovani automobilisti di mettersi alla guida e di bere alcolici in modo consapevole e di prevedere che a turno il guidatore sia sobrio.