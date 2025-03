Inclusione sociale: Natale, “Un onore poter ospitare il Ministro Locatelli presso il laboratorio delle Orecchiette che Vorrei”

“Poter ospitare il Ministro Locatelli presso la nostra struttura è stato un grande onore. Inoltre, vedere i nostri ragazzi al lavoro, impegnati con passione e dedizione nella realizzazione di un prodotto tipico del nostro territorio, ci riempie di orgoglio”, ha affermato Giuseppe Natale, Direttore Generale della Cooperativa Sociale San Bernardo e Vice Presidente della Yuri Benefit Corporation. “Questo progetto rappresenta un modello virtuoso di inclusione lavorativa e sociale, che merita di essere valorizzato e replicato in altri contesti.”

Durante la visita, il Ministro Locatelli ha avuto modo di confrontarsi direttamente con i ragazzi e gli operatori del laboratorio, elogiando l’iniziativa come una concreta dimostrazione di come sia possibile trasformare la sfida dell’autismo in un’opportunità di crescita e realizzazione personale.

Il progetto si inserisce nel solco delle altre iniziative della Cooperativa Sociale San Bernardo, che ha avviato da diversi mesi tirocini formativi rivolti a persone autistiche e con sindrome di Down, accolte presso le proprie strutture.

La Cooperativa Sociale San Bernardo, da sempre attiva nel sociale, ha deciso di sostenere attivamente il progetto “Le Orecchiette che Vorrei”, nella convinzione che il terzo settore debba farsi promotore di iniziative concrete e di valore per il territorio. Proprio lo scorso 3 Marzo, la Cooperativa ha concluso una missione umanitaria in Tanzania, organizzata da Ripartiamo Aps, inviando un team di medici, infermieri e operatori socio-sanitari a supporto delle comunità in difficoltà.

Presenti all’evento, oltre al presidente della Yuri Benefit Corporation, Giuseppe Primicerio, anche il Sindaco di Ostuni, Angelo Pomes, i membri della giunta comunale, il direttore generale dell’Asl di Brindisi, Maurizio De Nuccio, i sindaci dei comuni di Latiano e San Michele Salentino, oltre a vari consiglieri regionali. Hanno presenziato anche il Consigliere per la Sanità del Presidente della Regione Puglia, Tommaso Gioia, delegato del Presidente Emiliano a rappresentare la Regione Puglia, e il Prefetto di Brindisi, Luigi Carnevale.