Oggi il Vice Presidente vicario della Camera di Commercio Brindisi-Taranto Franco Gentile ha incontrato i rappresentanti di una delegazione turca nell’ambito del Business Forum “Italia-Turkiye” organizzato dai rappresentanti di Turkonfed e dal suo coordinatore regionale, l’imprenditore Teo Titi. “L’iniziativa di oggi assume un significato che va ben oltre l’apertura di un ufficio – ha affermato Gentile – Rappresenta un’importante occasione per avvicinare due sistemi economici, mettere in relazione due mondi imprenditoriali e creare le condizioni per nuove opportunità di collaborazione, scambi commerciali e investimenti con un paese che è il primo partner commerciale dell’Italia nel Mediterraneo.

La scelta di Brindisi è particolarmente significativa anche per il territorio di Taranto e costituisce motivo di soddisfazione per le nostre province.

Brindisi, per la sua posizione geografica, per la presenza del porto, per le infrastrutture, per il patrimonio industriale e per le competenze professionali presenti, rappresenta una piattaforma strategica nel cuore del Mediterraneo. Un territorio che ha tutte le caratteristiche per guardare con ambizione ai mercati internazionali.

Naturalmente, le potenzialità da sole non bastano. Occorre creare le condizioni affinché possano tradursi in nuovi insediamenti produttivi, investimenti e opportunità occupazionali per favorire l’arrivo di nuovi investimenti, valorizzare le nostre aree industriali e rendere il territorio sempre più competitivo e attrattivo per le imprese, italiane e straniere.

Sono convinto che il rilancio industriale di Brindisi passi anche dalla capacità di aprirsi a nuovi interlocutori internazionali e di costruire relazioni economiche che abbiano prospettive concrete e durature per Brindisi, per Taranto e per tutta la Puglia.

Per questo guardiamo con particolare interesse anche al mondo imprenditoriale turco.

La Turchia è una realtà economica e industriale importante, con una forte tradizione manifatturiera, competenze tecnologiche e una posizione strategica nei collegamenti commerciali tra Europa, Asia e Mediterraneo. Esistono quindi tutti i presupposti per individuare ambiti di interesse comune e sviluppare proficue collaborazioni tra le nostre realtà.

In questa prospettiva, ritengo fondamentale una piena collaborazione con tutti i soggetti che rappresentano il sistema economico e produttivo locale.

Dobbiamo presentarci agli interlocutori internazionali come un territorio unito, con una visione condivisa e con la volontà concreta di accompagnare chi sceglie di investire da noi.”