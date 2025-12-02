Incontro con i neo consiglieri regionali Matarrelli e Lettori

I neo consiglieri regionali del spartito Democratico, Toni Matarrelli e Isabella Lettori, hanno incontrato, presso il cinema Impero, i propri elettori e simpatizzanti del PD per un ringraziamento per il consenso ricevuto (più di 24 mila voti Matarrelli e più di 8 mila voti l’ex assessore brindisina) e per porre i primi programmi e progetti per il territorio di Brindisi. Entrambi hanno messo al primo posto la centralità del capoluogo per trainare tutta la provincia. Tra le tematiche più discusse il lavoro, l’industria, la decarbonizzazione, la sanità, l’integrazione, la cultura e l’equità sociale. Ha moderato l’incontro il collega Gianmarco Di Napoli.