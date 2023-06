INCONTRO CON LA COMUNITÀ NEL 75° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE DELLA PARROCCHIA “LA PIETÀ”

Lunedì 12 giugno 2023, presso la Parrocchia SS. Addolorata La Pietà, Brindisi, si è tenuto un interessante incontro con la comunità in occasione del 75° anniversario di fondazione della Parrocchia. Don Adriano Miglietta ha trattato, con vari approfondimenti, la tematica:”Una generazione narra all’altra le tue opere: la Parrocchia francescana della Pietà tra memoria e sguardo al futuro”. È intervenuto Fra Michele Carriero, Parroco della Parrocchia “La Pietà”, che ha dato il benvenuto ai presenti e ha introdotto la tematica dell’incontro. Don Adriano ha coinvolto i presenti con un canto che ha visto la partecipazione entusiasta di tutti. Dopo avere ricordato qualcosa del suo vissuto in riferimento alla Parrocchia della Pietà per rilevare qualche aspetto caratteristico, don Adriano ha approfondito le seguenti tematiche:”La parrocchia nel contesto contemporaneo”; “Il valore della parrocchia oggi”; “La missione, criterio guida per il rinnovamento”; “Comunità di Comunità”: la parrocchia inclusiva, evangelizzatrice e attenta ai poveri”; “Dalla conversione delle persone a quella delle strutture”. L’incontro si è concluso con un canto finale. È molto importante incontrarsi perché è evidente la necessità di confrontarsi su varie argomentazioni e sentirsi una comunità. Anna Consales