Incontro con Mastro – Luperti/Greco/Sticchi/Giannace: “Bene il rinvio e grazie al Sindaco per il suo intervento. Il Presidente dovrà fornire spiegazioni alla città”

Grazie al rinvio dell’incontro tra i capigruppo consiliari ed il Presidente dell’Autorità Portuale è stata restituita dignità al Consiglio Comunale. Avevamo chiesto – ed abbiamo ottenuto – anche l’intervento del Sindaco affinché venisse restituita dignità alla città di Brindisi. L’incontro, pertanto, si svolgerà a Palazzo di Città.

Almeno per quanto ci riguarda, però, non sarà una passerella. All’avv. Mastro porremo questioni importanti e chiederemo risposte esaustive perché il porto è della città di Brindisi ed i suoi cittadini hanno pieno diritto, attraverso i propri rappresentanti, a far sentire la propria voce.

I consiglieri comunali

Lino Luperti

Michelangelo Greco

Jacopo Sticchi

Rino Giannace