Incontro con Mastro – Luperti/Greco/Sticchi/Giannace: “Il Presidente dell’Autorità Portuale la smetta di pensare che siamo una città di serie B”

Abbiamo appreso che, decisamente fuori tempo rispetto alla richiesta formulata dai capigruppo consiliari, il Presidente dell’Autorità Portuale Francesco Mastro ha dato la sua disponibilità solo presso la sede brindisina dell’ente portuale e non in Municipio.

E’ un fatto gravissimo che dimostra ancora una volta come il massimo esponente dell’Authority abbia in scarsa considerazione la città di Brindisi. Del resto, questa mancanza di rispetto nei confronti dei capigruppo consiliari va ad aggiungersi alle scelte compiute dall’ente in tema di nuovi investimenti infrastrutturali che vedono Bari decisamente privilegiata rispetto a Brindisi.

Noi riteniamo, pertanto, che Brindisi meriti rispetto e quindi annunciamo di non partecipare all’incontro con Mastro presso la sede dell’ente, rivendicando il diritto dell’intero consiglio comunale a parlare di porto presso la casa comunale.

I consiglieri comunali

Lino Luperti

Michelangelo Greco

Jacopo Sticchi

Rino Giannace