Evidentemente parlare del futuro di Brindisi non deve interessare alla gente, a tal punto che ai rappresentanti della stampa non viene consentito neanche il “diritto di cronaca”, impedendo pure di scattare una foto. E’ accaduto poco fa a Palazzo di Città in occasione dell’incontro che il sindaco Rossi ha convocato con Enel, sindacati e associazioni datoriali. Si parla del futuro del sito di Cerano. A porte rigorosamente chiuse…