Incontro per approfondire l’importanza della prevenzione cardiovascolare e la correzione dei fattori di rischio



Presso il Salone dell’Amministrazione Provinciale di Brindisi si è tenuto un incontro sul tema:”20 Anni con il Cuore Aperto. Per continuare a proteggere il domani”, riferito alla prevenzione cardiovascolare e alla correzione dei fattori di rischio, con la partecipazione di: Rotary Club Brindisi, Croce Rossa e Associazione Brindisi Cuore. La prevenzione cardiovascolare è fondamentale per riuscire a ridurre il rischio di malattie cardiovascolari, come l’infarto e l’ictus. La correzione dei fattori di rischio è un passo necessario per raggiungere questo obiettivo. Bisogna capire che è fondamentale consultare un medico per valutare il proprio rischio cardiovascolare e stabilire, così, un piano di prevenzione personalizzato. La Fondazione “Per il tuo cuore” dell’ANMCO (Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri), è un’organizzazione senza scopo di lucro che si dedica alla ricerca e alla prevenzione delle malattie cardiovascolari. L’obiettivo della Fondazione è la promozione della salute cardiovascolare attraverso la ricerca scientifica, l’educazione e la sensibilizzazione della popolazione.

Anche quest’anno è tornata “Cardiologie Aperte”, l’iniziativa nazionale promossa dall’ANMCO, che, da lunedì 9 febbraio a venerdì 13 febbraio, ha permesso ai cittadini di fare domande su argomenti come fibrillazione atriale, scompenso cardiaco e tanto altro, con i medici dell’UOC di Cardiologia-UTIC del Perrino, diretta da Ennio Carmine Pisanò, Presidente Regionale ANMCO, pronti a rispondere e delucidare su tutte le tematiche. Inoltre, dal 27 al 29 marzo, arriverà a Brindisi “Jumbo Truck” che sarà a disposizione di tutti i cittadini che vorranno partecipare al programma di prevenzione cardiovascolare gratuito. Anna Consales