Incontro pubblico a Brindisi, sabato 7 marzo, per il NO al Referendum sulla Giustizia

La tutela della Costituzione e delle garanzie democratiche passa attraverso la partecipazione attiva e la consapevolezza di ogni singolo cittadino.

In vista del Referendum Costituzionale previsto per il 22 e 23 marzo 2026 la cittadinanza è invitata a un prezioso momento di dialogo e di approfondimento collettivo sulle ragioni del NO alla riforma della giustizia.

L’incontro si terrà sabato 7 marzo alle ore 17:30 presso il Salone di rappresentanza della Provincia di Brindisi.

L’evento è promosso dal portale di informazione locale Brundisium.net, in collaborazione con la rete Società civile per il No e dal gruppo Avvocati per il No della provincia di Brindisi.

L’obiettivo prioritario è quello di offrire uno spazio inclusivo aperto a tutte le sensibilità in modo da comprendere a fondo le implicazioni della proposta di riforma e le ragioni poste a difesa dell’attuale assetto costituzionale e dell’indipendenza della magistratura.

Ad aprire i lavori saranno Rosa Maffei in rappresentanza della Società civile per il No e l’Avv. Marco Della Rosa per gli Avvocati per il No.

Il confronto sarà guidato dalla Professoressa Madia D’Onghia dell’Università di Foggia che modererà gli interventi di relatrici e relatori di altissimo profilo istituzionale e giuridico.

Saranno presenti per arricchire il dibattito e offrire un quadro chiaro ai cittadini il Senatore della Repubblica Prof. Francesco Boccia, la Magistrata Dott.ssa Giovanna Manca, il Magistrato della Corte dei Conti Dott. Fernando Gallone e il Magistrato Dott. Giuseppe De Nozza.

Comprendere i meccanismi della giustizia significa prendersi cura della nostra democrazia.

La cittadinanza è attesa numerosa per ascoltare, confrontarsi e prepararsi in modo consapevole a un voto libero fondato sulla corretta informazione e sulla tutela dei diritti di tutti e di tutte.