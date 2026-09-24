Incontro su futuro del Petrolchimico- Una nota della Fialc Cisal

La FIALC CISAL esprime piena soddisfazione per l’incontro odierno con i vertici Eni, EIE, Versalis e Seri Industrial, che ha confermato un clima di serietà, competenza e disponibilità da parte di tutti gli attori coinvolti.

Un approccio che si colloca pienamente nello stile delle relazioni industriali di livello che da sempre caratterizza Eni e che oggi trova continuità anche nel contributo dei vertici di Seri Industrial.

relazioniindustriali

A ottobre partirà la formazione del primo gruppo di lavoratori, un percorso strutturato che rappresenta il primo passo operativo verso la produttività della linea già nel corso del 2027.

È un segnale concreto che conferma come il progetto della Gigafactory e dei sistemi di accumulo stia entrando nella sua fase di realizzazione, superando progressivamente alcune letture interne che avevano generato incertezza nei mesi scorsi.

formazione

La progettazione del cantiere BESS è in fase di finalizzazione e si inserisce in un quadro industriale ampio, strategico e ambizioso, che richiederà impegno, continuità e capacità di collaborazione.

Un percorso che avrà ricadute significative anche sull’indotto, chiamato a cogliere questa trasformazione con spirito di adeguamento e crescita professionale.

indotto

Come FIALC CISAL ribadiamo la nostra piena disponibilità a contribuire con responsabilità e attenzione, consapevoli del valore che questo progetto rappresenta per l’occupazione, le competenze e la crescita industriale di Brindisi.

progettoindustriale

Nelle prossime settimane una delegazione sindacale visiterà Teverola, per approfondire direttamente le attività previste e accompagnare con serietà ogni passaggio del progetto.

visitaTeverola

La nostra organizzazione continuerà a seguire con costanza e spirito costruttivo ogni sviluppo, sostenendo un percorso che rappresenta una opportunità storica per il territorio.