Incontro su pesce e tutela nelle zone speciali di conservazione

Incontro pubblico

PESCA E TUTELA NELLE ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE: A BARI IL CONFRONTO TRA ISTITUZIONI, ESPERTI E STAKEHOLDER

Venerdì 17 aprile 2026 ore 10:00

Regione Puglia, Sala B

Via Giovanni Gentile, 52, 70100 Bari

Venerdì 17 aprile 2026, dalle ore 10:00 presso la sede della Regione Puglia a Bari, si terrà l’evento pubblico “Verso un’applicazione coerente delle misure di conservazione nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC)”, promosso dal Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, Greenpeace Italia e Blue Marine Foundation, dedicato alla tutela del nostro mare e al rapporto tra pesca e gestione sostenibile delle ZSC, con un focus sull’esperienza dell’Area Marina Protetta di Torre Guaceto.

Momento centrale sarà la tavola rotonda con rappresentanti del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, di ISPRA, della Regione Puglia e del mondo accademico, che offrirà uno spazio di confronto operativo sulle criticità nel sistema attuale di conservazione delle aree marine e le possibili soluzioni condivise, per migliorare l’efficacia delle politiche di conservazione, la sostenibilità della pesca e l’equilibrio tra tutela ambientale e sviluppo dei territori costieri. Saranno presentati inoltre i risultati dei monitoraggi biologici condotti dal DISTAV dell’Università di Genova per la nuova zonizzazione dell’Area Marina Protetta di Torre Guaceto.

L’iniziativa è realizzata nell’ambito del progetto europeo TRITON, finanziato dal Programma Interreg Europe 2021–2027, in sinergia con il progetto AMPower di Greenpeace Italia e Blue Marine Foundation. Entrambi i progetti promuovono modelli di governance efficaci per una migliore tutela della biodiversità marina nei siti Natura 2000 e nelle Aree Marine Protette. In particolare, TRITON è orientato al miglioramento degli strumenti di policy e dei piani di gestione, promuove lo scambio di buone pratiche a livello europeo e il coinvolgimento attivo degli stakeholder nei processi decisionali. Allo stesso modo, AMPower contribuisce a potenziare la tutela degli habitat nei siti Natura 2000 e sostiene l’ampliamento delle Aree Marine Protette in Italia, in linea con gli obiettivi internazionali e nazionali di conservazione e con il target “30×30”.

L’incontro pubblico di venerdì è rivolto a stakeholder e operatori del settore, con l’obiettivo di favorire il coinvolgimento attivo delle comunità locali e contribuire a una gestione efficace del mare.

Interverranno e saranno disponibili per interviste:

Giulia Bernardi (Blue Marine Foundation)

Ivan Consalvo (ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale)

Rocky Malatesta (Presidente del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto)

Valentina Di Miccoli (Greenpeace Italia)