Incontro su reindustrializzazione – La soddisfazione di Fratelli d’Italia

Esprimo a nome di Fratelli d’Italia di Brindisi viva soddisfazione per le risultanze dell’incontro istituzionale (presenti enti locali, organizzazioni sindacali e datoriali) sul tavolo della reindustrializzazione dell’area di Brindisi tenutosi a Roma presso il Ministero del Made in Italy, qualificato dalla presenza del Ministro on. Adolfo Urso e dal sottosegretario on. Fausta Bergamotto. Il processo di decarbonizzazione, che passasse da una transizione sostenibile, ha prodotto una desertificazione del tessuto produttivo locale con impatti catastrofici e una disoccupazione di ritorno senza precedenti. Il neo nato Comitato per la decarbonizzazione, che dovra’ istruire le 46 iniziative imprenditoriali con l’ausilio di Invitalia, ha un compito molto delicato e importante: quello di valutare, individuare e valorizzare quali delle 46 manifestazioni d’interesse (che spaziano dal settore industriale, ambientale, energetico, logistico a quello della cantieristica navale per oltre 2 miliardi d’investimenti) siano i progetti sostenibili e cantierabili nel breve/medio periodo rispetto anche al rapporto tra il capitale privato impiegato e le risorse pubbliche che verranno messe a disposizione con l’Accordo di programma. Per questo la nomina da parte del Governo del prefetto di Brindisi dott. Luigi Carnevale come commissario del Comitato per la decarbonizzazione rappresenta una scelta lungimirante, trasparente e di garanzia che lascia ben sperare. Brindisi non puo’ permettersi di sprecare un euro di risorse pubbliche attraverso vecchie logiche di parcellizzazione e conseguenti elargizioni di contributi pubblici a pioggia. Attraverso i nostri parlamentari e rappresentanti di Governo monitoreremo costantemente tutte le fasi di questo virtuoso percorso affinche’ Brindisi abbia finalmente l’attenzione che merita e la riconversione del modello di sviluppo basato in passato sull’industria energetica fossile ad un modello industriale sostenibile e senza perdere un sol posto di lavoro, anzi implementando l’occupazione, sia quanto piu veloce e risoluto.

Dott. Massimiliano Oggiano

Coordinatore cittadino Fratelli d’Italia