Incontro sulla sicurezza stradale presso la Capitaneria di Porto

Nel pomeriggio odierno ha avuto luogo presso la Capitaneria di Porto di Brindisi un’importante iniziativa sulla sicurezza stradale a cura del C.V. (R.O.) Nicola GUZZI facente parte della Segreteria Particolare del Presidente Nazionale dell’A.N.M.I. e dei Soci del Gruppo A.N.M.I. di San Pietro Vernotico, Sigg. Italo POSO, Erasmo GALLO e Giuseppe PASCARITO.

La conferenza tematica, intitolata “Segui una rotta sicura”, è stata preceduta da un momento di partecipazione in cui è stato ascoltato e cantato l’Inno di Mameli ed ha visto come uditori i militari della Capitaneria di Porto di Brindisi e gli alunni dell’Istituto “FERRARIS – DE MARCO – VALZANI” di Brindisi, presenti presso la sede della Capitaneria di Porto nell’ambito della “Settimana Blu 2026”, iniziativa ricca di eventi, incontri culturali, convegni, visite guidate ed attività dedicate al mare inteso come risorsa di grande valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico.

Durante la conferenza è stato evidenziato il dato relativo agli incidenti stradali verificatisi sul territorio nazionale ed al numero di decessi e feriti provocato da essi.

Al di là dei dati statistici, particolare attenzione è stata posta sulle cause all’origine degli incidenti stradali, ovvero: manutenzione stradale, efficienza e vetustà dei veicoli, ma soprattutto le condizioni psico-fisica dei conducenti, sempre più spesso influenzate da elementi di distrazione quali l’uso irresponsabile dei telefoni cellulari ma anche l’assunzione di alcool e droghe prima di mettersi alla guida.

Gli studenti ed i militari sono stati sottoposti ad un test pratico, che prevedeva di indossare un paio di occhiali capaci di riprodurre la vista di una persona sotto l’effetto di alcool che si mette alla guida; tutte le prove svolte (evitare dei birilli, afferrare un pallone al volo o tentare di aprire un lucchetto) si sono rivelate ardue, data la simulata condizione di alterazione.

Il Comandante della Capitaneria di Porto di Brindisi, Capitano di Vascello Luigi AMITRANO, sottolinea l’importanza della tematica trattata, sulla quale una tale attività informativa non può che influenzare positivamente il personale coinvolto, allo scopo di accrescere sempre più la consapevolezza alla guida.