Incontro tra il Prefetto di Brindisi e i Vertici della Confesercenti

Ieri si è tenuto un incontro tra il Prefetto di Brindisi, S.E.Luigi Carnevale, e i vertici della Confesercenti provinciale, rappresentati dal Presidente Michele Piccirillo e dal Direttore Dott. Antonio D’Amore. L’incontro, voluto per dare il benvenuto al nuovo Prefetto, è stato un’occasione per discutere temi di grande attualità, con un focus particolare su sicurezza, legalità, commercio e turismo.

Durante il dialogo, caratterizzato da sincera cordialità e profonda conoscenza del territorio, sono stati affrontati i principali problemi quotidiani degli esercenti, inclusa l’accessibilità delle zone commerciali. Il Prefetto Carnevale ha dimostrato una notevole sensibilità sottolineando l’importanza del rispetto delle normative e della sicurezza.

I rappresentanti della Confesercenti hanno espresso apprezzamento per l’apertura e la disponibilità del Prefetto, confermando l’impegno dell’associazione a sensibilizzare i propri membri sui temi cruciali trattati. Si è condivisa la volontà di collaborare attivamente per migliorare le condizioni del settore economico della città e della provincia. L’incontro ha posto le basi per una collaborazione futura, mirata a sostenere e sviluppare il tessuto commerciale e turistico di Brindisi e della sua provincia con l’obiettivo comune di promuovere un’economia sana e legale.